إب..قيادي حوثي يقتحم مكتب الضرائب ويهدد بإغلاقه إثر خلافات على الجبايات

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم قيادي بارز في مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، أحد المكاتب الإيرادية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.



وقالت مصادر مطلعة، إن القيادي الحوثي والمُعيّن وكيلاً لمحافظة إب للشؤون المالية "علي بن علي النوعة" اقتحم مكتب الضرائب بمدينة إب (مركز المحافظة)، نتيجة خلافات بين قيادات المليشيا على الجبايات والأموال التي تفرض على التجار بقوة السلاح.



وأضافت أن "النوعة" هدد بإغلاق مكتب الضرائب بالسلاسل عقب عملية الاقتحام.



يُشار إلى القيادي النوعة والذي تربطه علاقة وثيقة بعبد الملك الحوثي (زعيم مليشيا الحوثي)، سبق وأن اقتحم العديد من المؤسسات والمكاتب الحكومية في إب، وأغلق بعضها، بعد خلافات على نسب الإيرادات التي يفرضها بالقوة على تلك المؤسسات لصالحه الشخصي.



وخلال السنوات الماضية فجّرت الجبايات المالية وصراع النفوذ، نزاعات مسلحة بين قيادات المليشيا في المحافظة تسببت بسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.

