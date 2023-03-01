إب.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل الشيخ "الشعيبي" وتستولي عليه بالقوة

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت مليشيا الحوثي، على منزل شيخ قبلي بمحافظة إب وسط اليمن، بعد إقتحامه وطرد أسرته منه، في ظل جرائم يومية تمارسها بمختلف المديريات.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي سطت على منزل الشيخ محمد عبدالرقيب الشعيبي، بمدينة إب عاصمة المحافظة وطردت أسرته منه.

وأوضحت المصادر، أن عشرات المسلحين من عناصر المليشيا حاصروا المنزل الواقع في مثلث المواصلات جنوب مدينة إب، في وقت مبكر من صباح اليوم واقتحموا المنزل ونهبوا أثاثه وقاموا بتكسيره وتشريد أسرته منه، ومن ثم السطو عليه بقوة السلاح.

وبحسب المصادر، فإن عملية السطو جاءت بمبرر وجود حكم قضائي من المليشيا بمصادرة المنزل، في الوقت الذي عمّت حالة من الإستياء في أوساط المواطنين جراء الجريمة.

يذكر أن "مالك عبدالرقيب الشعيبي" قتل في نوفمبر 2016م، برصاص مليشيا الحوثي أثناء اشتباكات مسلحة في مثلث المواصلات جنوب مدينة إب، وعقب مطالبة أسرته بضبط القتلة ومعاقبتهم طالت الأسرة انتهاكات واسعة واستمرت حتى الآن.