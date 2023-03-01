شكرا لبحثكم عن خبر الوالي: خطوة واحدة تفصلنا عن استقلال الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بين القيادي بالحراك الجنوبي د. عبدالرحمن الوالي عن خطوة واحدة تفصل نيل الجنوب استقلاله. وقال الوالي ان قطار استقلال الجنوب في مساره الصحيح، ولكن ما يؤخره هو انتظار طاقم قيادته ليتوحد. وكتب الوالي في تغريدة له " أن قطار الاستقلال الجنوبي في مساره". وأضاف " ولكن مايؤخرنا عن الوصول إلى المحطة الأخيرة التي أصبحت تلوح في الأفق هو انتظار طاقم قيادته ليتوحد ويتفق ليقوده إلى محطته الأخيرة حتى لا يتوقف وكذلك حتى لا (يقتحم) مقصورة القيادة دخلاء مشبوهون يقودوه إلى محطة لم يتوقعها ولا يريدها".

كانت هذه تفاصيل خبر الوالي: خطوة واحدة تفصلنا عن استقلال الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.