شكرا لبحثكم عن خبر النسي: لا يمكن حل القضية الجنوبية في إطار المجلس الرئاسي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، صعوبة حل القضية الجنوبية وذلك خلال تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بمنصة تويتر، قائلا: لا يمكن حل القضية
الجنوبية في إطار المجلس الرئاسي لوجود خمسة أعضاء ضدها وأولهم الرئيس.
وأضاف: المجلس الرئاسي مهمته استعادة صنعاء وبناء مؤسسات الدولة وفشل في مهمته وبالتالي لا يستطيع أحد تسويقه للجنوبيين كسلطة شرعية، مهمته صنعاء إذا فشل فيها لا يجب السماح له بالتواجد في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر النسي: لا يمكن حل القضية الجنوبية في إطار المجلس الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.