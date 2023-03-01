شكرا لبحثكم عن خبر النسي: لا يمكن حل القضية الجنوبية في إطار المجلس الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، صعوبة حل القضية الجنوبية وذلك خلال تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بمنصة تويتر، قائلا: لا يمكن حل القضية

الجنوبية في إطار المجلس الرئاسي لوجود خمسة أعضاء ضدها وأولهم الرئيس.

وأضاف: المجلس الرئاسي مهمته استعادة صنعاء وبناء مؤسسات الدولة وفشل في مهمته وبالتالي لا يستطيع أحد تسويقه للجنوبيين كسلطة شرعية، مهمته صنعاء إذا فشل فيها لا يجب السماح له بالتواجد في عدن.