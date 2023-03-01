شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تلوّح بـالخيار الأسوأ ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لوّحت الحكومة اليمنية بشن "معركة فاصلة" ضد الحوثيين إذا فشلت جهود السلام، مشددة على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة إزاء إرهاب الميليشيات الحوثية، خصوصاً مع تصاعد انتهاكاتها للتهدئة، وتعاظم جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.

وأكد رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش مؤتمر المانحين في جنيف، دعم الحكومة و«مجلس القيادة الرئاسي» للمسار الأممي لإحلال السلام.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف للضغط على ميليشيات الحوثي وداعميها في طهران، من أجل الكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمني.

بدوره، لوّح العضو في «مجلس القيادة»، طارق صالح، بـ«معركة فاصلة» ضد الحوثيين، عقب تصعيد اعتداءاتهم على خطوط التماس مع القوات الشرعية. وأكد خلال لقاء مع السكان في مديرية الخوخة، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، أن «المعركة الفاصلة ضد ميليشيات الحوثي لا بد منها، بعد أن أثبتت الميليشيات نياتها المبيّتة للانقضاض على جهود السلام».

وشدد صالح على توحيد الصفوف، ووصف الميليشيات الحوثية بأنها «آفة» لا بد من أن يتطهر منها اليمن، باعتبارها العدو الأول لليمنيين كافة.

وخلال الأيام الأخيرة شنت الميليشيات الحوثية هجمات مكثفة على مواقع الجيش اليمني، في جبهات محافظتي تعز ومأرب، وذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش تصدت للهجمات.