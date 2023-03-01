شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. مقتل شاب وإصابة آخر برصاص أحد أفراد حراسة المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية أن شابا عشريني قتل وأصيب آخر، الثلاثاء، برصاص أحد أفراد حراسة محافظ أبين جنوبي اليمن. وقالت المصادر محلية إن أحد مرافقي محافظ أبين داخل مبني ديوان المحافظة أطلق النار بعد مشادة كلامية على الشاب "عبدالله فهيم الدويل" وأرداه قتيلا على الفور. وأشارت إلى أن إطلاق النار أدى لإصابة مدني أخر. وتشهد ابين انفلات أمني وفوضى عارمة منذ سيطرة مليشيا الانتقالي على المحافظة وسط تفش للجريمة.

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