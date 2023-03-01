شكرا لبحثكم عن خبر عاجل طارق صالح يظهر في قلب مدينة تعز لأول مرة.. صور الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ظهر صباح اليوم الأربعاء، العميد طارق محمد عبدالله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، بعد وصوله إليها في وقت مبكر.

وعقد العميد طارق محمد عبدالله صالح اليوم الأربعاء، اجتماع موسع مع السلطة المحلية والعسكرية، بحضور المحافظ نبيل شمسان وقائد محور تعز خالد فاضل وعدد من القيادات العسكرية والسياسية والمحلية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم فيها العميد طارق صالح منذ بداية الحرب.