الحالة التاسعة منذ بداية العام.. وفاة طفل نتيجة إصابته بالحصبة الألمانية في محافظة حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل في الرابعة من عمره، جراء إصابته بالحصبة الألمانية في مديرية المحابشة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طفل في الرابعة من عمره توفي متأثراً بإصابته بالحصبة الألمانية في قرية (المرخام) بعزلة حجر في مديرية المحابشة.



وأضافت أن هذه هي حالة الوفاة التاسعة منذ بداية العام الجاري، في ظل تفشي الوباء، وسط إهمال الجهات الصحية التابعة لمليشيا الحوثي.



ومنذ مطلع العام الجاري تنتشر الحصبة الألمانية بشكل كبير في عزلة حجر بالمديرية وخاصة منها في قرى (المرخام والمغرزة والعوارض).



وحسب تصريحات صحفية أدلى بها مدير المكتب الصحة في المديرية الخاضعة للحوثيين، علي عبدالله زيد، فإن عدد حالات الإصابة وصل إلى 380 حالة حتى مطلع الأسبوع الفائت.



وخلال سنوات الحرب عاودت عدد من الأمراض والأوبئة الفيروسية التفشي وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة انهيار المنظومة الصحية والعراقيل التي تضعها المليشيا أمام حملات التلقيح التي تصفها بأنها "مؤامرة غربية".



والحصبة الألمانية هي التهاب فيروسي حاد ومعدي يظهر على شكل طفح جلدي بالإضافة إلى وجود الحمى وانتفاخ العقد الليمفاوية، ويعد الأطفال أكثر تعرضاً للإصابة بها لكنه قد يحدث أيضاً عند البالغين.

