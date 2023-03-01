مقتل امرأة وإصابة حفيدها بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب جنوبي مأرب  

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة وأصيب حفيدها بكسور جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب جنوب محافظة مأرب (شرق اليمن).



وقالت منظمة حماية للتوجه المدني، إن امرأة تُدعى (قبول علي)، قتلت، وأصيب حفيدها (حسن الطيب حسن علي 4 سنوات) بكسور جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، مساء أمس في منطقة العامرية بمديرية حريب جنوب مأرب.



وأضافت نقلاً عن سكان محليون أن الضحايا من فئة المهمشين وقد انفجر بهم اللغم أثناء عملهم في حقل زراعي.



يُشار إلى أن "حريب" واحدة من أكثر المديريات في مأرب، ملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون، والذخائر المتفجرة والمقذوفات من مخلفات الحرب.

