شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو مجلس القيادة عثمان مجلي: نقبل بالسلام في حدود الثوابت والقرارات المتعارف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي "ان استمرار إيران بتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الارهابية عبر منافذ بحرية وبرية مرصودة وبطرق متعددة، يتعارض مع ما يقدمه المجتمع الدولي من رؤى وأفكار حول السلام في اليمن، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المطحون".

واضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال استقباله، اليوم، السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم " نرغب في السلام ونقبل به في حدود الثوابت الوطنية والقرارات المتعارف عليها والمرجعيات الرئيسية ذات الصلة، سلام يمنع مصادرة الحقوق والحريات، ويحفظ لشعبنا حقه في السلطة والمعارضة وحرية العقيدة والمذهب والتنقل ورفع القيود وفتح الطرقات ".

وأكد مجلي، أن الحوثي لا يعمل وفق أجندة وطنية أو يمنية، وإنما يعمل بإيعاز من إيران وهو أحد فصائل النظام الايراني في المنطقة، كما ان الحوثي ليس أسرة أو وطن أو شريك سياسي، بل منظمة عسكرية ارهابية، مثله مثل تنظيم القاعدة وداعش، وإيران تنظر إليه كتابع وتعتبر وجودها في اليمن من خلاله مكسب تاريخي لها للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب..مشددا على أن مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي أمام الشعب اليمني تتمثل في محاربة ورفض هذا التدخل والأفكار الايرانية التوسعية الخبيثة التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.

وأشار مجلي إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن الذي كشف الكثير من الطرق والأساليب التي تستخدمها إيران في تهريب الأسلحة من موانئها إلى مليشيا الحوثي الايرانية، وممارساتها العنصرية الارهابية في تجويع اليمنيين، وفرض الرسوم والجبايات الظالمة عليهم، وتدميرها للبنية التحتية وإخضاع المواطنين للاحتجاز التعسفي وتعريضهم للتعذيب والإخفاء واستمرارهم في تجنيد الأطفال، غير مكترثين بالتحذيرات الدولية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان.

وقال مجلي" وافقنا على تمديد الهدنة لأجل شعبنا، وسمحنا باستمرار الرحلات الجوية من مطار صنعاء، مع ان الحوثي مستمر في حصار المواطنين في محافظة تعز، واستهدف بعد الهدنة الموانئ وهدد حركة الملاحة الدولية، الحوثي لم يقدم نموذج قابل للحياة والتعايش، وجرائمة المتراكمة ستؤجج روح الثورة في شعبنا رفضًا للظلم ونهب الحوثي وسرقة للمقدرات والموارد الوطنية والفردية".

من جانبه، أكد السفير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مسار تحقيق السلام ودعم الاقتصاد اليمني ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية ممثلًا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و أشاد ريتشارد أوبنهايم، بجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف القضايا والتعامل بمسؤولية تجاه الهدنة والعمل على تحقيق أهداف السلام الذي ينشده الشعب اليمني، وأدان التصرفات الحوثية والقيود الاجتماعية التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المجتمع اليمني، والحرب الاقتصادية والهجوم على البنية التحتية.



وفي وقت اخر شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر،، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.