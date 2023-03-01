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بعد السطو علبه من قبل مسلحين.. نقابة الصحفيين تطالب بحماية مقرها في "عدن" 

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المنامة - ياسر ابراهيم - دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة حماية مقر النقابة بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد اقتحامه ومحاولة السطو عليه من قبل مسلحي الإنتقالي.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه "أقدم مسلحون في وقت متأخر من ليل الثلاثاء 28 فبراير 2023 على إنزال لافتة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين الكائن في مدينة التواهي بمحافظة عدن واستبدالها بلافتة أخرى كما فرضوا طوقا مسلحا عليها دون معرفة هوية هؤلاء المسلحين في خطوة خطيرة تهدد الحياة النقابية في البلاد".

وطالبت النقابة الجهات المعنية والسلطات المحلية لحماية مقر النقابة وإبعاد المسلحين من محيط النقابة.

وعبرت عن قلقها البالغ من هذه الخطوة وما قد يتبعها من تداعيات على العمل النقابي مؤكدة أن حماية النقابة ومقراتها هي مسؤولية السلطات بما يحفظ الحقوق ويصونها ويعزز مكانة مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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