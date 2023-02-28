منظمة تدين استمرار مليشيات الحوثي حرمان أربعة صحفيين مختطفين من الاتصال بأقاربهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الثلاثاء، استمرار جماعة الحوثي حرمان الصحفيين الأربعة المهددة حياتهم بالإعدام من حقهم المكفول قانوناً.



وقالت المنظمة في بيان لها، إن جماعة الحوثي حرمت الصحفيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم واليدي وحارث حميد من الاتصال بأقاربهم منذ أغسطس/آب الماضي أو السماح لهم بالزيارة منذ سبتمبر/أيلول 2020".



وأوضح البيان، أن حق الاتصال والزيارة مكفول قانوناً بموجب المادة (۳٠) من قانون السجون اليمني الذي ينص على "تمنح للمسجين تسهيلات لمقابلة أسرته وذويه وأصدقائه واستلام المراسلات والرد عليها واستلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها".



وأكدت المنظمة أن إصرار جماعة الحوثي على حرمان المختطفين من حقوقهم الإنسانية يعد تحدياً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.

ويواجه الصحفيون الأربعة الذين تختطفهم مليشيات الحوثي منذ أكثر من 8 سنوات، أوامر إعدام حوثية على خلفية عملهم الصحفي، بعد محاكمة فاقدة للمشروعية.

