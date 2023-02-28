شكرا لبحثكم عن خبر لقاء تشاوري للصحفيين والإعلاميين في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

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عدن / خاص:

عقد في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن اليوم الثلاثاء لقاء تشاوري لعدد من القيادات الصحفية والإعلامية أعضاء النقابة برئاسة الأستاذ محمود ثابت صالح رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن.

اللقاء أكد على أهمية حماية مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن بالطرق القانونية وعدم التفريط فيه باعتباره ملكا لجميع الصحفيين اليمنيين بموجب الوثائق الرسمية التي صرفت من قبل جهات الاختصاص الرسمية في المحافظة ممثلة بهيئة الأراضي وعقارات الدولة.

كما دعا اللقاء التشاوري نقيب الصحفيين اليمنيين وأمين عام النقابة الى ضرورة مخاطبة الرئيس واعضاء المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء كتابيا بضرورة حماية مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن من اي اعتداء وتحت أي مسمى لكونه ملكا للجمعية العمومية للنقابة بموجب الوثائق الرسمية التي بحوزة النقابة.

كما تم خلال اللقاء التشاوري تبادل الاراء والافكار المتعلقة بتعزيز دور نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والإسهام في دعم الكفاءات الصحفية بالمهارات والخبرات الصحفية وتعزيز دور الصحفيين في دعم جهود وقف الحرب وبناء السلام المستدام.

اللقاء دعا مجلس النقابة بضرورة حث لجنة القيد الرئيسية للمصادقة على طلبات العضوية التي رفعت لها واقرت من قبل لجنة القيد الفرعية في النقابة بعدن وباسرع وقت ودون أي تأجيل أو تأخير ومماطلة.

وبعد نقاشات بناءة تم الاتفاق على تشكيل هيئة استشارية تساعد قيادة فرع النقابة بعدن على القيام بمهامها والإسهام في حل مشكلات الصحفيين وتوسيع العضوية وصرف بطائق العضوية وتنشيط عمل النقابة في مجال التأهيل والتدريب للصحفيين وفي مجال تبادل الخبرات بين الصحفيين .. وقد تم الاتفاق على تشكيل الهيئة الاستشارية من الصحفيين التالية اسمائهم:

1. علي منصور مقراط

2. فؤاد قائد علي

3. أثمار هاشم

4. سامي يونس

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