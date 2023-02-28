شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق من مركز الملك سلمان يتفقد مبنى الورشة المركزية لصيانة معدات تبريد وتخزين اللقاحات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مبنى الورشة المركزية الخاصة بصيانة معدات التبريد لمراكز تخزين اللقاحات بالعاصمة المؤقتة عدن، التي تم بناؤها ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

واطلع الفريق، على أقسام الورشة المتعددة التي تعمل بهدف مواصلة حفظ اللقاحات وتسهيل وصولها للمستفيدين بطرق سليمة وآمنة لا سيما في المناطق الريفية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وأشاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لمشاريع وبرامج القطاع الصحي والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية في إطار الدعم الأاوي والإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية عبر المركز الذي يشمل مختلف المحافظات اليمنية.