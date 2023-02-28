شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القضاء الأعلى يعيّن رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا وأعضاء بالشعبة الاستئنافية بسيؤون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المجلس

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري، في العاصمة عدن برئاسة القاضي "محسن يحيى طالب" رئيس المجلس.

وفي الاجتماع استعرض مجلس القضاء الأعلى مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن ترشيح قاضيين للعمل في شعبة استئناف سيئون محافظة حضرموت.

وأقر المجلس تعيين القاضي "محمد علي بن طالب" والقاضي "سالم محمد سالم العماري" أعضاء في شعبة استئناف سيئون م/ حضرموت.

كما أقر مجلس القضاء تعيين القاضي "صالح علي السعدي" رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا، وتعيين القاضي "باكر عبدالله علي مجيديع" وكيلاً لنيابه حريب محافظة مأرب.

كما استعرض المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن انقطاع أحد القضاة عن العمل وبعد المناقشة وافق المجلس اعتبار القاضي في حكم المستقيل.

كما ناقش المجلس الترتيبات الخاصة بشأن قبول الدفعة (24) في معهد العالي للقضاء وتذليل كافة الصعوبات واتخذ بشأنها عدد من الإجراءات اللازمة.

واستعرض المجلس محضر جلسته السابق وأقره.