شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المواصفات تشارك في الاجتماع الـ 54 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في أعمال الاجتماع الـ 54 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استمر يومين واختتمت أعماله، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، بوفد ترأسه رئيس الهيئة عضو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية المهندس حديد الماس.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء وممثلو هيئات وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء، مناقشة أكثر من 14 وثيقة عمل فنية، واستعراض مستوى تنفيذ خطة العام 2022م، وكذا مخرجات اللجان الفنية الخليجية، كما تم استعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية 2022 - 2025م.

وأقر الاجتماع، عدد من مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية لتعزيز التكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء، وبناء شراكات إستراتيجية فاعلة وتوحيد إجراءات وأنشطة التقييس المختلفة بين الدول الأعضاء بما فيه تحقيق السوق الخليجية المشتركة ودعم النمو الإقتصادي للدول الأعضاء وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل دول المجلس.