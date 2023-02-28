شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نورة الكعبي تؤكدد أن الإمارات مستمرة في دعم جهود إحلال السلام ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي استمرار دعم دولة الإمارات للشعب اليمني والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، معربة عن تقديرها جهود السعودية ودعمها المستمر للجهود الإنسانية والعملية السياسية.

وكشفت خلال كلمتها بمؤتمر المانحين لليمن، المقام في جنيف الإثنين، عن تقديم دولة الإمارات العربية منذ عام 2015 مساعدات بقيمة 6.6 مليار دولار لليمن.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية "لقد حان الوقت لنقل محور تركيزنا إلى حل الصراع في اليمن من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية".

وأضافت "نحن نركز العام الجاري على دعم مشاريع التعافي في اليمن بمبلغ 325 مليون دولار".

وانطلق اليوم الإثنين، مؤتمر المانحين لحشد التمويلات الدولية لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة لليمن للعام 2023، الذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة واسعة، وبحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.