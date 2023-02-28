زوجة اللاعب رياض محرز تنافس سما المصري بالبكيني ذو الخيط الرفيع .. ظهور نووي (يمنع دخول اصحاب القلوب الضعيفة)

فنون - روايدا بن عباس - خطفت زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، الأنظار بإطلالتها بالبكيني عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام.

ونشرت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد ابنة نجم تلفزيون الواقع دون وارد، فيديو رصدها بملابس البحر السوداء في أحد المنتجعات البحرية في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكان الثنائي قد عقدا قرانهما في حفل صغير ووفقاً لقوانين الشريعة الإسلامية، آخر عام 2021 الماضي، على أن يقيما احتفالاً ثانياً لجعل زواجهما قانونياً في المملكة المتحدة، وذلك تطبيقاً للقوانين المحلية في هذا الخصوص.

يُذكر أن الثنائي كانا قد ارتبطا لسنة ونصف السنة، ثم أعلنا خطوبتهما في حزيران (يونيو) 2021.

وبدأ محرز بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال التي تزوجها عام 2015 وله منها.