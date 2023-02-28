[ تعز.. قوات الجيش تُسقط مُسيّرة حوثية وتجدد الاشتباكات في عدة جبهات ]

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، اسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرق مدينة تعز، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في عدة جبهات.



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة لمليشيا الحوثي شرقي مدينة تعز.



وأضاف أن ذلك تزامن مع تجدد الاشتباكات في محيط جبل هان ووادي حذران غربا والدفاع الجوي وعصيفرة شمالا والاحطوب بالريف الغربي لتعز، دون مزيد من التفاصيل.



ومنذ أسابيع تشهد جبهات تعز مواجهات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي التي تواصل إرسال تعزيزاتها إلى عدة جبهات في محيط المدينة المحاصرة منذ ثماني سنوات.

