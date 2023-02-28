"حضرموت الجامع" يدعو إلى تمثيل المحافظة كطرف مستقل في مشاورات السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا مؤتمر حضرموت الجامع، إلى تمثيل المحافظة كطرف مستقل في أي مشاورات تفضي لتسوية قادمة في البلاد، متوعداً بمواجهة أي اتفاقات لا تكون المحافظة طرفاً فيها.



وحذّر المؤتمر في بيان له، الاثنين، من إقصاء حضرموت من حقها السياسي، مؤكداً " أن اقصاء حضرموت من حقها السياسي الذي عبر عنه مؤتمر حضرموت الجامع أمر مرفوض".



وأكد على أهمية الشراكة العادلة في هذه المرحلة المهمة والاستثنائية للوصول إلى حلول وسلام دائم يطوي ويلات المعاناة التي طالت على شعبنا الأبي.

وقال إن حضرموت قدمت خلال سنوات الحرب انموذجًا للعمل السياسي والتعايش السلمي واستتباب للأمن والاستقرار.. وما كان ليتحقق لولا أن قدمت في سبيل ذلك أغلى التضحيات.



ودعا حضرموت الجامع، الجهات الراعية للعملية السياسية الاقليمية والدولية أخذ ذلك بعين الاعتبار والاهتمام والانصاف، مشدداً على "أن أي تسوية لا تشارك فيها حضرموت طرف مستقل لا تعنينا وسنواجهها بكافة الطرق، وبكل ما أوتينا من قوة".



يُشار إلى أن جهوداً دولية وإقليمية تُبذل منذ عدة أشهر بغية التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في اليمن في مقدمة للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

