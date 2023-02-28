إب.. عناصر حوثية تعتدي على موظف في الصندوق الاجتماعي للتنمية 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة إب، إن عناصر حوثية اعتدت بالضرب على لى أحد موظفي "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بالمحافظة، أثناء نزوله في مهمة عمل ميدانية إلى قرية في مديرية الرضمة شمال شرقي المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين الحوثيين اعتدوا بالضرب على الموظف في الصندوق الاجتماعي بإب، ويدعى "محمد إسكندر" أثناء نزوله بمهمة ميدانية في قرية "زبيد" بعزلة "يحير" بمديرية الرضمة.

وأوضحت المصادر، أن المعتدين هما القيادي في الميليشيا عبدالكريم علي صالح مسعد النجار، وعلي بن علي محمد النجار، والذين قاموا بإشهاد السلاح في وجه الموظف والاعتداء عليه، بعد خلاف نشب بينهم.

وأشار الأهالي، إلى قيام العناصر الحوثية، بطرد لجنة الصندوق الاجتماعي من المنطقة، وسط استياء واسع في أوساط المواطنين الذين كانوا ينتظرون أن يوافق الصندوق على تنفيذ أحد مشاريعه الكثير التي ينفذها في المحافظة لصالح منطقتهم.