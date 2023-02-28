صنعاء.. مليشيا الحوثي تسطو على مركز لأمراض القلب وتقتحمه بعدد من الأطقم المسلحة

المنامة - ياسر ابراهيم - سطت مليشيا الحوثي الإرهابية، على مركز اليمن لأمراض وجراحة القلب، في صنعاء، بمزاعم أن بعض المتبرعين له من مؤيدي الشرعية.



مصادر محلية أكدت، أن المليشيا اقتحمت المركز بعدد من الأطقم العسكرية، في حي حدة، والذي يديره الدكتور المعروف محمد يحيى النعمي.



وأفادت أن الاقتحام بناء على توجيهات من ما يسمى الحارس القضائي الحوثي، الذي وضع يده على المركز، بحجة أن بعض المتبرعين للمركز، من المؤيدين للشرعية، والذي يعيشون خارج البلاد.



وطبقاً للمصادر فإن الاقتحام، تم دون أي إجراءات قضائية وهو ما دفع مديره النعمي إلى توكيل فريق قانوني لرفع قضية ضد الإجراءات التي قامت بها المليشيا.



وتستمر مليشيا الحوثي في سياسة النهب والمصادرة للأملاك الخاصة والعامة، عبر جهازها الحارس القضائي، والذي صادر العشرات من الشركات والمؤسسات التي تعود ملكيتها لسياسيين ومناهضين للجماعة منهم مسؤولون ووزراء سابقون.