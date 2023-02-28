وزير الصحة: عودة شلل الأطفال سيؤثر على حرية تنقل اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن عودة مرض شلل الاطفال الى اليمن بعد أن كان خاليا منه هو نتيجة سياسة الحوثي ضد اللقاحات ومنع حملات اللقاح الشاملة.



وفي تغريدة له على "تويتر" قال الدكتور قاسم بحيبح "عودة شلل الاطفال لليمن بعد ان كان خاليا منه هو بسبب سياسة الحوثي ضد اللقاحات ومنع حملات اللقاح الشاملة".



وأضاف "تبعات هذه السياسة المعادية للعلم والمعرفة ستأثر على كل اليمنيين صحيًا، وتقيّد من حرية حركتهم في السفر والتنقل للدول الأخرى".



وتأتي تصريحات وزير الصحة عقب بيان لشركة الخطوط الجوية اليمنية أوضحت فيه اشتراط القاهرة على المسافرين من اليمن الى مصر أو الزائرين الذين قضوا فترة أربعه أسابيع أو أكثر في اليمن الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ (BOPV ) أو الحصول على لقاح شلل الأطفال سولك المعطل (IPV) قبل الوصول الى الاراضي المصرية.