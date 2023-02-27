لاميتا فرنجية تفاجئ الجمهور بالملابس الداخلية ومتابع: كسحت صافيناز و سما المصري ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - نشرت الفنّانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "الانستجرام" أثناء تواجدها في أحد الشواطئ في فرنسا.

وصدّمت الفنّانة مُتابعيها خلال ظُهورها بالملابس الداخلية، وكانت مستلقية على الشاطئ بوضعيات مثيرة.

وعبّر متابعو الفنّانة على إطلالتها الجريئة "رائعة ومزينّة الشاشة" "شو هذّا الجمال وجسم حلو يا قمر" .

وإنتقدها البعض من المتابعين بسبب عُمرها الذي لا يتناسب مع إطلالتها عبّروا خلاله "دخلك عمر ٦٢ ولساتك مفكرة حالك صغيرة".

ويُذكر أن الفنّانة إبتعدت عن التمثيل منذ 8 أعوام، وكان آخر أعمالها فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجمة مي عز الدين والنجم تامر حسني، ولم تظهر بعدها في أي عمل فني.