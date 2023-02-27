شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية السويسري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين في مدينة جنيف، المستشار الاتحادي وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسياس، على هامش المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023م، بمدينة جنيف السويسرية.

جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني وحشد الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى السياسي والاقتصادي، وعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الشكر للحكومة السويسرية على مشاركتها في تنظيم مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية وجهودها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي للخطة.. مشيدا بكلمة وزير الخارجية السويسري في مجلس حقوق الانسان والتي شددت على أهمية ان تكون اليمن أولوية لدى المجتمع الدولي، وان لا تطغى عليها الازمات العالمية الطارئة.. منوها بما تقدمه سويسرا من دعم مستمر للحكومة والشعب اليمني وحرص على إحلال السلام، وما بذلته في الفترة السابقة من اجل ذلك باستضافة محادثات بيل وجنيف.

وشدد الدكتور معين عبدالملك على أهمية دعم مؤسسات الدولة باعتبار ذلك عامل أساسي لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام.. مستعرضا جهود الحكومة وما قدمته وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي من مبادرات لانجاح مسار السلام والتي قوبلت بتعنت ورفض من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وعبر رئيس الوزراء، عن تطلع الحكومة ان تلبي تعهدات مؤتمر الاستجابة الإنسانية احتياجات الشعب اليمني وتوفير مستوى مقبول من التعهدات والعمل بالتوازي مع ذلك على الاهتمام بالتدخلات التنموية.

بدوره أكد وزير الخارجية السويسري، على التزام بلاده بتقديم الدعم للشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة.. لافتا إلى ان السلام ضرورة لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة التنمية والتطور في اليمن.

كما أكد ضرورة ضمان دعم مؤسسات الدولة اليمنية للقيام بمهامها.. لافتا إلى حرص سويسرا على نجاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى سويسرا الدكتور علي مجور، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، وسفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف يورج لوبر، ورئيس قسم الاتصال بوزارة الخارجية السويسرية نيكولاس بيدو.