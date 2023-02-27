شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يفتتح مصنع جديد للاكسجين بالمستشفى الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ تعز نبيل شمسان اليوم مصنعا جديدا لانتاج الاكسجين في المستشفى الجمهوري بقدرة إنتاجية 100 أسطوانة في اليوم لتغطية الاحتياج للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية كرست اهتمامها لتغطية احتياجات القطاع الصحي من الاكسجين حتى تم انجاز 6 مصانع للاكسجين بعد أن كانت المحافظة تعاني معاناة كبيرة في توفير الاكسجين للمستشفيات خلال سنوات الحرب.

من جانبه أكد ممثل منظمة رعاية الاطفال الدولية أن مصنع الاكسجين يعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 اسطوانة في اليوم سعة 40 لتر لضمان تغطية الاحتياجات واستمرار التدخلات والبرامج التي تلبي الاستجابة الطارئة للاحتياجات وخصوصا في القطاع الصحي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات.