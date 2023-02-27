شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة هالت برايز العالمية تدشن مرحلة عرض المشاريع للمشاركين في المسابقة الجامعية العالمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / وليد المانعي

دشنت مؤسسة هالت برايز العالمية بمدينة عدن يوم أمس مرحلة عرض المشاريع المقدمة من الفرق المشاركة في مسابقة هالت برايز العالمية الخاصة بطلاب جامعة عدن بعد أن تلقوا تدريبات حول إعداد المشاريع وتقديمها

وعرضت الفرق التي ارتبطت مشاريعهم المبتكرة الخاصة، بموضوع المسابقة العالمية هالت برايز، لهذا العام عن " إعادة صناعة الأزياء المستدامة"

حيث تم عرض مشاريع تنوعت مابين عمل منشأت صناعية لإعادة تدوير الملابس، وكذا شركة للأزياء المصاحبة للبيئة، ومعمل لإعادة بيع وتدوير الملابس المستخدمة، وكذا صناعة الملابس من قطن الكابوك، وصناعة الأحذية الرياضية من مخلفات البلاستيك، وصناعة الأقمشة والملابس من مخلفات الفواكه والألبان، ومعامل إعادة تدوير الملابس المستخدمة.

حيث تطرقت هذه المشاريع إلى وضع أبرز الحلول الممكنة لصناعة الملابس والأقمشة المستدامة الصديقة للبيئة والحد من استعمال واستخدام الأقمشة والملابس الضارة بالبيئة والتي تشكل أحد أهم المشاكل المسببة في هدر المياه والانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة والتي تشكل قضية عالمية يسعى العالم للحد منها عبر تشجيع الشباب للبحث عن أفكار تساعد في إيجاد بدائل مناسبة تساهم بحل هذه المشكلة العالمية.

وتكونت لجنة التحكيم الخاصة بتقييم الفرق المشاركة من الأستاذ وليد الحمري ونديم السيد و محمد لطفي والياس كليس وعبدالله بافقية وعادل الصقير وسمية حيدر

حيث أشادت اللجنة بجهود الفرق المنافسة وعبرت عن سعادتها بابدعاتهم ومساهمتهم في مثل هذه الأنشطة المتعلقة في الأفكار الريادية للمشاريع المستدامة التي تهتم بمعالجة القضايا العالمية الشائكة، وقدمت لهم بعض النصائح الهامة لتفادي حدوثها مره أخرى

هذا وأشاد الممثل الرسمي لمؤسسة هالت برايز العالمية بجامعة عدن الأستاذ صالح منصر العفيفي بجهود الفرق المشاركة في إخراج مثل هذه المشاريع الإبداعية التي قدموها متمنين لهم التوفيق والنجاح كما أشاد بجهود اللجنة المقيمة للمشاريع وتعاونهم في إنجاح البرنامج التقييمي.

هذا وسيعلن عن الفائز بالمسابقة الفريق الذي سيتأهل للمشاركة في المرحلة الإقليمية لتمثيل بلادنا وجامعة عدن بوجه الخصوص أمام الجامعات الدولية الأخرى في بداية شهر مارس المقبل.