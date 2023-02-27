شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزز التعاون مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، اليوم، عبر تقنية الإتصال المرئي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، تشاو تشنغ، تعزيز التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات.

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزز التعاون مع الصين

وفي اللقاء الذي حضره وكيل قطاع البعثات في الوزارة الدكتور مازن الجفري، أشاد الوزير الوصابي بجهود جمهورية الصين والتسهيلات التي تقدمها للطلاب اليمنيين المبتعثين في مختلف المجالات والتخصصات المختلفة، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ القدم.

واشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الشراكات بين الجامعات اليمنية، والصينية والعمل على فتح دورات لتعليم اللغة والثقافة الصينية.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الصيني، إستمرار دعم بلاده لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي في اليمن، وتقديم المنح التخصصية للطلاب اليمنيين، وتعليم اللغة الصينية، ومساندة جهود وخطط التنمية باليمن.