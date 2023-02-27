شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السنيني يبحث مع الخارجية اليابانية تقديم مزيدا من الدعم لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني، مباحثات مع مساعد وزير الخارجية اليابانية كانسوكا ناجوكا، تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الحيوية لرفع مستويات الدعم بما ينعكس ايجابيا على تطوير العلاقات اليمنية اليابانية.

وتطرق السفير السنيني إلى مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية فى اليمن وعملية السلام.. موكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التوصل إلى حل سياسي مستدام بناء على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

وعبر عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الياباني والذي كان اخره حزمة المساعدات المقدمه لدعم النازحين ووالمجتمعات المضيفة لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن واهميه تقديم المزيد من العون لليمن لتشمل مشروعات البنية التحتية في المجالات الخدمية ومجالات التدريب والتاهيل.

من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية اليابانية استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار وأمن اليمن.. مشيرا إلى اهميه تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بما يخدم مصالح البلدين ‎واكد على حرص الحكومة اليابانية علي استمرار تقديم الدعم التنموي والإنساني وإنه ا ستسهم بالمزيد من المشاريع والمساعدات اللازمه لليمن.