اليمن..قتلى وجرحى حوثيين بنيران قوات الجيش غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، بنيران قوات الجيش الوطني، بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة العنين بعزلة بلاد الوافي جبل حبشي.



وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا المهاجمة (دون ذكر عدد محدد).



ومنذ أسابيع تشهد جبهات تعز مواجهات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي التي تواصل إرسال تعزيزاتها إلى عدة جبهات في محيط المدينة المحاصرة منذ ثماني سنوات.

