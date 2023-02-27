عدن.. وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل إثر حريق بمحل مفروشات في كريتر  

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما لايزال شخص رابع في عداد المفقودين، فجر اليوم الاثنين، جراء حريق هائل شب في محل للمفروشات في مدينة كريتر، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن حريقاً هائلاً شب في مركز الدبعي لبيع المفروشات المقابل لفرع البريد في الطريق المؤدي إلى ملعب الحبيشي بمدينة كريتر.



وأضافت أن الحريق التهم كل محتويات المحل فيما توسع ليشمل عددا من المنازل المجاورة؛ نظرا لمحتويات المحل التجاري المساعدة على الاشتعال، مخلفاً خسائر مالية فادحة.



وأشارت إلى أن الحريق أسفر عن ثلاث وفيات بينهم أحد عمال المحل ويدعى (علي بن علي الدبعي)، فيما لا يزال أحد سكان المنازل التي وصل إليها الحريق في عداد المفقودين.

