صنعاء.. حريق هائل في حوش وزارة الأشغال واتهامات للحوثيين بالوقوف وراءه

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع اليوم حريق هائل، في حوش وزارة الأشغال بصنعاء، وسط اتهامات للمليشيا أنها تسببت بالحريق، بعد مصادرتها لمعدات ثقيلة.



ووصفت مصادر محلية الحريق بأنه كان كثيفاً، والتهم ما بقي من معدات عاطلة في الحوش، بينما كانت المليشيا قد نهبت معدات شق منها "شيولات" لصالح متنفذين أوساط الجماعة.



وأرجعت مصلحة الدفاع المدني الحوثية، الحريق بأنه نتيجة اشتعال مواد سريعة الاشتعال، مشيرة إلى أنها تمكنت من إخماده خلال فترة وجيزة.



وقالت إنها تمكنت من إنقاذ شيول الوزارة، وكأن الوزارة لا تملك إلا هذه المعدة، وفق المصادر التي سخرت من مصلحة الدفاع التي تبرر للمليشيا.



الحريق استمر لساعات في حوش الوزارة، ولم يمتد إلى المنازل المجاورة، ولا خسائر بشرية وفقاً للمصادر.



وبينما تقول المليشيا إن الحريق ناتج عن اشتعال مواد سريعة الاشتعال، وهي كفرات السيارات، إلا أن موظفين في الوزارة لم يستبعدوا أن الحريق مقتعل من قبل العصابة الحوثية التي تعيث في الوزارة الفساد حد تعبيرهم.