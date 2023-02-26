اتفاقية سعودية أممية لحماية المجتمعات الضعيفة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لحماية المجتمعات الضعيفة في اليمن.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم خدمات الحماية للأسر الأشد ضعفا والنازحين واللاجئين في محافظات يمنية".



وأوضحت أنه "بموجب الاتفاقية، سيجري تقديم المساعدة القانونية والدعم، للوصول إلى وثائق اللاجئين وتقديم العلاج النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا".



كما سيتم "توفير خدمات الرعاية الصحية والأنشطة التوعوية للاجئين والنازحين.. سيستفيد من المشروع أكثر من 260 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر".



وفي وقت سابق اليوم، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تغريدة إن "4.5 ملايين شخص اضطروا لترك منازلهم في اليمن، بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي".



ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017، بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

