شكرا لبحثكم عن خبر موانئ عدن .. تنفي الإشاعات الكاذبة عن مغادرة سفن تجارية محملة بمواد غذائية، ميناء عدن، صوب ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص /عدن

نفت إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن السبت، ما أوردته وسائل إعلام محلية عن مغادرة سفن تجارية محملة بمواد غذائية، ميناء عدن، صوب ميناء الحديدة.

وأكدت موانئ خليج عدن، عدم وجود أي سفن محملة بمواد غذائية غادرت ميناء عدن نحو ميناء الحديدة.

وقالت المؤسسة في بيان مقتضب، إن السفينة VENTURE PEARL التي تحمل بضاعة قمح سائب، دخلت ميناء عدن بتاريخ الـ13 من فبراير الجاري، لتفريغ جزء من حمولتها، ثم غادرت في تاريخ 18 من الشهر ذاته نحو جيبوتي، لإجراءات التفتيش، وبعدها اتجهت إلى الحديدة لتفريغ باقي الحمولة، كما هو معتاد دائمًا منذ العام 2016

مشيرة إلى أن سفينة زيت الطبخ المذكورة في الأنباء غير الصحيحة المتداولة على بعض المواقع الإخبارية، "لم تصل إلى غاطس الميناء حتى هدا اللحظة،

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام المحلية، إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة، بدلًا عن ترويج الإشاعات والأنباء غير الدقيقة.