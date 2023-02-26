شكرا لبحثكم عن خبر محافظ الضالع يترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صوت الضالع/ نجيب العلي



ترأس محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح اليوم الأحد اجتماعاً مع مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات وذلك بحضور عددا من وكلاء المحافظة إلى جانب قائد قوات الحزام الامني مدير أمن المحافظة العميد أحمد قائد القبة.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا والتطورات واخر المستجدات على مستوى المحافظة وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالجوانب الامنية إلى جانب مناقشة الجوانب الايرادية والخدمية

وتطرق المحافظ مقبل إلى الاوضاع الأخيرة التي شهدتها المدينة خلال اليوميين الماضيين من مواجهات واشتباكات مع العناصر التي كانت متمركزة في موقع القشاع، مشيدًا بالقوات الأمنية في مطاردة وملاحقة تلك العناصر واخلاء موقع القشاع

ووجه محافظ الضالع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة كما وجه في الوقت نفسه في بناء جامع في موقع القشاع باعتبار الخيار الامثل

إلى ذلك ناقش الاجتماع الجوانب الايرادية واستمع المحافظ من مدراء المكاتب الايرادية حول تفعيل دورهم في هذا الجانب مؤكدًا ان الجانب الايرادي هو الاساس لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية