شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير الحريزي يناقش التقرير العام لمشاريع صندوق صيانة الطرق للعام ٢٠٢٣ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن المهندس معين الماس، التقرير العام للمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظات المحررة للعام الحالي ٢٠٢٣م.

واكد الوزير الحريزي، اهمية المتابعة لتلك المشاريع وتقديم كافة التسهيلات المالية لها وبما يسهم في انجازها في وقتها المحدد ووفق المواصفات الموقع عليها في اتفاقيات الانجاز.

من جانبه أشار الماس، إلى ان الصندوق يعمل بكل كادره الاشرافي على متابعة تلك المشاريع ويقدم كافة التسهيلات التي من شانها التسريع في انجازها.