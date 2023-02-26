شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يزور سفارة بلادنا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد، سفارة بلادنا في الجمهورية العراقية.

والتقى البركاني، ومعه عضوا المجلس عبدالكريم الاسلمي، وسهيل محمد عبدالرزاق، بالسفير الخضر أحمد مرمش وطاقم السفارة واستمع من السفير لشرح مفصل عن وضع السفارة وأنشطتها ورعايتها للمواطنين اليمنين المقيمين في العراق ودورها الدبلوماسي في توضيح الصورة عن ممارسة الحوثيين ودور الشرعية في محاولة الوصول إلى سلام شامل وتجنب إراقة الدماء، كما تحدث السفير عن وضع العاملين بالسفارة سواء دبلوماسيين أو إداريين محليين واسهاماتهم في حل المشاكل.

من جانبه أشاد رئيس المجلس، بأداء السفير والعاملين معه في هذا الظرف الصعب وما يقومون به لخدمة بلدهم واداء دورهم الدبلوماسي والعلاقات التي استطاعوا اقامتها مع أشقائهم في العراق سواء مع الجانب الحكومي أو مع القوى السياسية المختلفة، وشجعهم على بذل مزيد من الجهود لما من شأنه خدمة مصلحة اليمن خصوصًا وأن العراق دولة لا غنى للعالم العربي عنها مطلقًا وعن دورها الاقليمي.

وعبر رئيس المجلس، عن أمله في عودة العلاقات اليمنية العراقية إلى سابق عهدها والتي كانت تتسم بالتميز والتجذر، وكان اليمنيون فيها بعشرات الآلاف سواء لتلقي التعليم في مختلف المجالات المدنية والعسكرية أو من أتوا للعلاج.

وأوضح أن تلك العلاقات انعكست على مستوى استقبال اليمن لآلاف العراقيين على أرضها ومعاملتهم معاملة اخوية كمواطنين وليس كلاجئين وضيوف كرام بين إخوانهم.

وشرح للسفير والعاملين في السفارة، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وما تبذل من جهود من قبل الأشقاء أو من قبل المبعوث الدولي..متمنيًا أن تثمر تلك الجهود وأن ينعكس الخير والسلام على مختلف الأوضاع في البلد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.