شاهد .. انجي خوري تتحدى سما المصري بفيديو إباحي عرضت منطقه حساسة في جسدها

انت الان تتابع خبر انجي خوري تتحدى سما المصري في بث حي بعرض منطقه حساسه في جسدها – اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انجي خوري تنافس سما المصري.. تستغل بعض الفنانات منصات السوشيال ميديا للفت الأنظار اليهن بشتي الطرق الممكنة، عن طريق نشر الصور والفيديوهات المثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و “انستغرام”، ولا يهتمون كثيراً بمدي التحلي بالآداب والذوق العام في محتوي الميديا المنشور علناً.

ويستحدث هؤلاء الفنانات دائماً عرض أجسادهن بطريقة مقززة للنظر، عن طريق الملابس المغرية والعارية، والتي لاتستر شيئا من اجسادهن، كل هذا من أجل الشهرة والأموال وزيادة عدد المتابعين عبر حساباتهم الرسمية.

وتتنافس الفنانة السوري انجي خوري والمصرية سما المصري، علي جذب انظار الجمهور، بطريقة مشينة وهي التخلي عن الإحتشام في التصرفات والملابس ايضاً، ويتباهون بعرض مناطق مثيرة من اجسادهن عبر البث المباشر.

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