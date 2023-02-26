إحصائية رسمية: وفاة وإصابة 67 نازحاً بمأرب في حوادث حرائق خلال ثلاث سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية رسمية حديثة، عن مقتل وإصابة 67 نازحًا بينهم أطفال في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، خلال ثلاث سنوات.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومي)، في تقرير لها، إن 25 شخصا بينهم أطفال قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 42 آخرين، خلال الأعوام (2020 ـ 2021 ـ 2022).



وأضافت أن مخيمات النزوح شهدت 282 حريقًا خلال ذات الفترة.



وبين الفينة والأخرى تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ـ غالبيتها من القش والخيام ـ حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الأممية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

