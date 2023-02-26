شكرا لبحثكم عن خبر لهذه الأسباب تم ترحيل اليمني يجيى مجلي من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد ناشطون بقيام السعودية باصدار امر بترحيل مغترب يمني شهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الناشطون فان السعودية قامت بترحيل يحيى مجلي بسبب استخدامه تطبيق التيك توك وظهوره المتكرر مع الفتيات مادفع السعودية لتجميد حسابه وترحيله. وقبل عام تمكن يحيى مجلي وخلال ساعة بث واحدة فقط جمع ٧٠ الف ريال سعودي هدايا دعم من المغتربين اليمنيين في تحدي كان بينه و بين السعودي عتيق على لقب أسطورة التيك توك .

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