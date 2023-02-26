شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فيديو .. مغترب يمني يقتل زميله اليمني داخل مقر عملهما بدم بارد ويعود للعمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر فيديو مصور من كاميرات المراقبة، لحظة إقدام المغترب اليمني المدعو عبد الغفور إسحاق، على قتل زميله بالعمل وهو مغترب يمني مجنس أمريكيا و يدعى توفيق الشعري في ولاية نيويورك الأمريكية.

وكانت مصادر ، قد نشرت فجر يوم الأربعاء، عن جريمة مقتل اليمني الامريكي توفيق الشعري وهو من أبناء منطقة السدة بمحافظة إب على يد زميله إسحاق، على خلفية نشوب خلافات بينهما.

لقطات الفيديو وثقت جريمة القتل المروعة التي ارتكبها عبد الغفور اسحاق، داخل المحل التجاري الذي يعمل رفقة الضحية، بدم بارد وكأنه لم يقدم على شي.

ويظهر بالفيديو قيام اسحاق بحمل بندقية وتوجيه فوهتها صوب رأس الضحية واطلاق النار عليه وارداه قتيلاً على الفور، رغم توسل طفل كان موجود بجانب

الضحية

كما ورد