شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناص حوثي يغتال يمنيا وزوجته في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اغتال قناص تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، السبت، رجلا وزوجته في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت القوات الجنوبية في بيان، إن "مواطنا يمنيا كان برفقة زوجته في بلدة "وادي الخرازة" شمالي الضالع، قبل أن يتعرضا لرصاصات أطلقها قناص حوثي بشكل متعمد".

وأشار البيان إلى أن "مليشيات الحوثي منعت وصول سيارات الإسعاف، حيث باشرت بإطلاق النار على كل من يقترب من مكان مقتلهما بالموقع العسكري الواقع في رأس تلة مرتفعة تقع شمال بلدة و"وادي مرخزة" حتى فارق الضحيتان الحياة".

والجريمة التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية بقنص الأبرياء ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ أزهقت دماء عشرات الضحايا منذُ عام 2015 بينهم العديد من النساء والأطفال في مناطق شمال وغرب محافظة الضالع.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر حقوقية إن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، اختطفت 4 مواطنين يمنيين من أبناء مديرية مستبأ بمحافظة حجة، غربي اليمن واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي اعتقلت المواطنين أثناء ما كانوا يقومون برعي الأغنام واقتادتهم إلى أحد سجونها السرية، بزعم أن منطقة الرعي تعد منطقة عسكرية".

وتأتي جرائم مليشيات الحوثي في وقت يخوض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ جهودا حثيثة لتجديد الهدنة الإنسانية وسط تصاعد وتيرة العنف من قبل الحوثيين مختلف المحافظات وجبهات القتال، وذلك عبر الهجمات وإطلاق الطائرات دون طيار إيرانية الصنع.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي للانتهاكات بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.