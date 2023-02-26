أبين.. انقطاع التيار الكهربائي على "مودية" لليوم الرابع على التوالي

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مديرية مودية شرقي محافظة أبين، لليوم الرابع على التوالي، انقطاعًا كاملا للتيار الكهربائي؛ جراء عمل تخريبي نفذه مجهولون.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عصابة مخربين قطعت خطوط الضغط العالي التي تمد المديرية بخدمة الكهرباء من مديرية لودر التي توجد فيها محطة توليد الطاقة.

وأكدت المصادر، أن العصابة سرقت خطوط الضغط العالي البالغ طولها 400 متر والممتدة من جسر مليحة الى ثويرين غرب المديرية.

وسبق أن شهدت المديرية ومناطق أخرى في محافظة أبين أعمالا تخريبية مماثلة، دون ضبط مرتكبيها؛ في ظل ضعف سلطة الدولة، وفشل قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على زمام الأمور.