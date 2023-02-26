كسحت سما المصري .. هيفاء وهبي خرجت من الحمام عارية كما خلقها الله وأثارت جنون الشباب بحركات خادشة للحياء

فنون - كتب سعد محمود - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور جريئة للفنانة هيفاء وهبي، سبق وأن قامت الفنانة بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة فاضحة حسب وصف جمهورها على السوشيال ميديا.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت الصور المتداولة مع جمهورها أثناء زيارتها للإمارات خلال الفترة السابقة.

وأطلت هيفاء من أحد فنادق دبي، وهي ترتدي منشفة الاستحمام فقط، وقامت بحركات غير لائقة كما وصفها الجمهور، حيث تعمدت استعراض وابراز مؤخرتها بشكل لافت.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها هيفاء وهبي بالتعليقات، إلا أن البعض تغزل بجمالها وذهب أحد المعلقين بالقول:"ياليت كنت أنا المصور".