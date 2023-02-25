شكرا لبحثكم عن خبر انتخاب هيئة ادارية لجمعية القبيطة الخيرية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتخب اعضاء جمعية القبيطة الخيرية هيئة ادارية في الاجتماع الانتخابي السابع الذي عقده فرع الجمعية في محافظة عدن. وأقرت الهيئة العمومية للجمعية خلال الاجتماع الانتخابي السابع التقرير التقييمي والحساب المالي الختامي، والهيئة الادارية المنتخبه، حيث تم انتخاب محمد حميد ابراهيم رئيسا للجمعية وهشام عبدالجيل الحداد أمينا عاما وانيس احمد علي مسئولا ماليا بالإضافة الى انتخاب 6 أعضاء ولجنة رقابة. وتأسس فرع جمعية القبيطة بعدن في 2001م ويقدم خدمات خيرية لمئات الاسر الفقيرة والمحتاجة بالإضافة الى الحالات المرضية وبشكل دوري، حيث كان للفرع حضور خيري وإنساني ملموس.

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب هيئة ادارية لجمعية القبيطة الخيرية في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.