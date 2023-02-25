رئيس الحكومة يغادر عدن بشكل مفاجئ

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يزيد بن سلمان - شبوة - غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين ، مساء اليوم السبت، العاصمة المؤقتة عدن. وغادر رئيس الوزراء عدن متجهًا نحو العاصمة المصرية القاهرة. وتأتي مغادرة معين عقب أيام من وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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