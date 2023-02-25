شكرا لبحثكم عن خبر بحيبح يبحث مع السفير الكوبي تفعيل التعاون الصحي بين البلدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم مع السفير الكوبي لدى اليمن فلاديمير كيسادا، التعاون الصحي بين البلدين ونتائج زيارة الوزير الى العاصمة هافانا، وكذا تفعيل برتوكول التعاون الفني بين وزارتي الصحة في البلدين.

وأكد السفير الكوبي دعمه لتفعيل التعاون الصحي بين البلدين وتطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.