شكرا لبحثكم عن خبر الفيلم(اليمني) المرهقون يفوز بجائزة مهرجان برلين السينمائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال،والمنتج محسن الخليفي يفوز في مهرجان برلين السينمائي ٢٠٢٣ بجائزة Amnesty International Film Award والتي تمنح للفيلم الأكثر تأثيرا في الجانب الإنساني من بين جميع أقسام المهرجان. كما حصل الفيلم أيضا على ثاني أعلى نسبة تصويت في (جائزة الجمهور)، والجدير بالذكر ان اكثر من ٢٢ ألف شخص من جمهور مسابقة بانوراما قاموا بالتصويت لهذه الجائزة.

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