شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يبعث برقية تهنئة بالعيد الوطني الكويتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بسم الله الرحمن الرحيم

- صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

- صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني، ودولة الكويت وشعبها الشقيق يحتفلون بيومهم الوطني، أن أعرب لسموكم، وللشعب الكويتي الشقيق، باسم شعب الجنوب وباسمي، عن خالص التهاني والتبريكات بهذا اليوم المجيد.

إن هذا اليوم يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، وذلك للمواقف الخالدة لدولة الكويت تجاه أمتها العربية والإسلامية والتي سجلها التاريخ باحرف من نور، وكذا للإنجازات العظيمة التي حققتها الكويت في جميع المجالات لإسعاد أبنائها وتوفير العيش الكريم والحياة المزدهرة لهم.

إننا ونحن نشارككم أفراحكم بهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوبنا، نقف وقفة إجلال، ونتذكر بعظيم الامتنان ما قدمته دولة الكويت - قيادةً وشعبًا - لشعبنا من دعم في العديد من المجالات، ما جعلها منحوته في ذاكرة الجنوب وشعبه.

نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على سموكم أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق لشعب الكويت الشقيق ما يتطلع إليه في ظل قيادتكم الحكيمة.