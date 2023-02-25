شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع تأهيل وترميم المدارس في المديريات المحررة بمحافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، مشروع تأهيل وترميم المدارس في المديريات المحررة بالمحافظة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وذلك ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن، الذي يستهدف تأهيل 23 مدرسة في أربع محافظات يمنية منها محافظة حجة.

وفي التدشين، ثمن محافظة حجة دور المملكة العربية السعودية في تخفيف معاناة اليمنيين من خلال المشاريع المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف فضلًا عن استهدف المناطق الأشد تضررًا، لافتًا إلى أن المشروع تضمن تأهيل وترميم 5 مدارس بالإضافة إلى بناء ثلاثة فصول دارسة في مديريتي حيران وحرض إلى جانب توفير المستلزمات الدراسية لأكثر 1770 من كلا الجنسين في ظل الدمار الذي طال معظم المرافق التعليم في المديريات المحررة شمال محافظة حجة.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس فهمي سالمين بن منصور، أن هذا التدخل يأتي ضمن أهداف مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية لتعزيز العملية التعليمية لدورها في تنمية المجتمعات.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في وقت سابق في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.